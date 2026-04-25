كابول تحث الأفغان العالقين في قطر على العودة لبلادهم وسط حالة من الغموض

قالت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم السبت، إنه ينبغي على الأفغان الذين ينتظرون الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة في قطر التفكير في العودة إلى ديارهم، عقب تقارير إعلامية أشارت إلى إمكانية مطالبة بعضهم بالاختيار بين العودة أو إعادة التوطين في بلد ثالث.

ووصفت الوزارة، في بيان لها أفغانستان، بأنها "وطن مشترك"، وقالت إن العائدين يمكنهم العودة "بكل ثقة وطمأنينة"، مؤكدة عدم وجود تهديدات أمنية تجبر الناس على المغادرة.

وتأتي هذه التعليقات وسط تقارير تفيد بأن الأفغان العالقين في قطر قد يُعرض عليهم الاختيار بين العودة إلى ديارهم أو الانتقال إلى مكان آخر، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل بقاء مسارات إعادة التوطين الأمريكية متعثرة بعد تغييرات في السياسة تحت الإدارة الحالية.

وتنتظر هذه المجموعة، التي تضم نحو 1100 شخص وتتخذ من مخيم "السيلية" في الدوحة مقراً لها، منذ أكثر من عام البت في الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة وقرارات إعادة التوطين، مما تركهم في حالة من الترقب الطويل.