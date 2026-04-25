مسئولان باكستانيان: وزير الخارجية الإيراني غادر إسلام آباد دون لقاء المبعوثين الأمريكيين

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، باكستان مساء اليوم السبت، وفق ما أفاد به مسئولان باكستانيان لوكالة أسوشيتد برس.

وأوضح المسئولان أنه التقى برئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير، ومسئولين كبار آخرين، وطلب المسئولان عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما التحدث إلى وسائل الإعلام.

وتأتي زيارة عراقجي، في ظل توترات إقليمية وجهود تبذلها إسلام آباد لتسهيل جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان مبعوثان أمريكيان يخططان للتوجه إلى إسلام آباد اليوم السبت، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على موعد وصولهما.

وقال المسئولان الباكستانيان، إن مسئولين باكستانيين كبارا كانوا حاضرين في مطار قرب إسلام آباد لتوديع الوزير الإيراني.

ولم يتضح موعد وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسلام آباد، حيث أحجم البيت الأبيض عن التعليق.

وتساءل مسئولون إيرانيون، علنا كيف يمكنهم الوثوق بالولايات المتحدة بعد أن انتهت المحادثات العام الماضي وفي وقت سابق من هذا العام بشأن البرنامج النووي لطهران بتعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت إيران، إن المحادثات ستكون غير مباشرة.

وكانت إسلام آباد، في حالة إغلاق شبه كامل قبيل المحادثات المتوقعة، حيث تحاول باكستان إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع تمديدا غير محدد لوقف إطلاق النار، استجابة لطلب إسلام آباد بمزيد من الجهود الدبلوماسية.