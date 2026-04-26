اليابان: رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق وإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص

كافح أكثر من ألف رجل إطفاء في شمال اليابان لاحتواء حريقين هائلين لليوم الخامس على التوالي، اليوم الأحد، حيث اقتربت النيران من المناطق السكنية وأجبرت أكثر من 3 آلاف من السكان على إجلاء منازلهم.

ونشب الحريق الأول يوم الأربعاء الماضي في منطقة جبلية وبعد ذلك نشب حريق ثان في منطقة قريبة والذي هدد مناطق سكنية في بلدة أوتسوتشي في مقاطعة إيواتي، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم الأحد.

وقال مسئول بإدارة الإطفاء للصحفيين، إن التضاريس الجبلية والطقس الجاف والرياح تعرقل جهود احتواء الحريق.

وقال كوزو هيرانو، عمدة بلدة أوتسوتشي اليوم الأحد أمام مؤتمر صحفي، إنه تم حشد حوالي 1600 رجل إطفاء بالإضافة إلى قوات الدفاع الذاتي لمكافحة الحرائق.