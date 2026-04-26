اللواء هشام الحلبي: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء جسدت قيم الوفاء لجيل الحرب والسلام

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري تحرير سيناء، حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس القيم الراسخة في الدولة المصرية، وعلى رأسها قيمة الوفاء، مشيرًا إلى حرص الرئيس على توجيه الشكر للقوات المسلحة والشرطة، وكذلك للرئيس الراحل أنور السادات، واصفًا إياه ببطل الحرب والسلام، إضافة إلى الفريق التفاوضي المصري الذي كان له دور رئيسي في استرداد طابا.

وأضاف "الحلبي" عبر برنامج "العالم غدًا" على القناة الأولى، مساء السبت، أن هذه القيم مكنت المصريين من خوض معارك متعددة، بداية من حرب أكتوبر 1973، وصولًا إلى معركة السلام التي تطلبت مفاوضات وإصرارًا كبيرًا على تحقيق الأهداف، مع تنوع الأدوات والأساليب، ومنها اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وتابع أن مكافحة الإرهاب مثلت محطة رئيسية في سيناء، مضيفًا أن التنمية التي تتم في سيناء جاءت ضمن تنفيذ مشروع تنموي ضخم ضمن على مستوى الدولة، مؤكدًا أن تنمية سيناء لها خصوصية، حيث تتم بالتوازي مع الحفاظ على الأمن من خلال قوات مسلحة قوية وقادرة، رغم التحديات والصعوبات.

واستكمل أن الرئيس تطرق في كلمته إلى التحديات التي واجهت الدولة، ومنها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على مصر والمنطقة، إلى جانب الأوضاع في غزة والحرب على إيران، مؤكدًا أن القيم المتأصلة في المجتمع المصري كانت عاملًا حاسمًا في تجاوز هذه الأزمات.

ولفت إلى أن ملمة الرئيس أكدت على وجود تهديدات تتعلق بمحاولات إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر تتحرك لمواجهة هذه التحديات من خلال تبني السلام كخيار استراتيجي، واحترام سيادة الدول وعدم التفريط فيها، مع إدانة أي اعتداءات على الدول العربية.

وأكد على أن مصر تقف بقوة إلى جانب القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع ضرورة التمسك باستكمال مراحل عملية السلام، خاصة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والعمل على إعادة الإعمار في غزة.



وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، أكد خلالها أن هذه المناسبة تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن، لم تكن مجرد استرداد لأرض محتلة، بل إعلانًا خالدًا بأن مصر لا تفرط في ذرة من ترابها، ولا تقبل المساومة على حقها وأرضها.