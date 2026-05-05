الأوقاف: 630 ندوة علمية بالمديريات الحدودية حول ظاهرة الاحتيال ومخاطرها

عقدت وزارة الأوقاف، 630 ندوة علمية بالمديريات الحدودية، تحت عنوان: «ظاهرة الاحتيال ومخاطرها على الفرد والمجتمع»، في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية لوزارة الأوقاف، وضمن تنفيذ محاور خطتها الدعوية التي ترتكز على مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، إلى جانب العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، وصناعة الحضارة من خلال تعظيم قدر العلم والمعرفة.

وعقدت هذه الندوات يوم الاثنين الموافق 4 مايو 2026 عقب صلاة العشاء، وذلك بعدد من المديريات الحدودية، وهي: البحر الأحمر - وجنوب سيناء - والوادي الجديد - ومطروح - وشمال سيناء - والسويس.

وتناولت الندوات بيان خطورة ظاهرة الاحتيال على الفرد والمجتمع، وآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع إبراز دور القيم الدينية والأخلاقية في الوقاية من هذه الظاهرة، وبيان أهمية التمسك بالصدق والأمانة، ورفض جميع صور الكسب غير المشروع.

كما جاءت هذه الندوات في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء وعي مجتمعي رشيد يسهم في حماية المجتمع من الظواهر السلبية، ويعزز من قيم النزاهة والانتماء والمسئولية المجتمعية.