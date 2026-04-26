قال اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، إن الجهاز يواصل تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، والذي يشمل نحو 24 نشاطًا متنوعًا، يأتي في مقدمتها تطوير البنية التحتية.

وأشار "مصطفى" عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أمس السبت، إلى تنفيذ 15.5 كيلومترًا من مخرات السيول لحماية المدينة من أخطار السيول، وهو ما أثبت كفاءته مؤخرًا مع سقوط سيول قوية حيث كانت المدينة مستعدة بالكامل للتعامل معها.

وأضاف أنه تم إنشاء بحيرة بسعة تصل إلى 600 ألف متر مكعب، بمعرفة وزارة الموارد المائية والري، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتخزين هذه الكمية والاستفادة منها.

ولفت إلى إنشاء عدد من المقومات الجاذبة، من بينها مركز زوار، وفندق جبلي يضم 144 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى نُزل بيئي جديد يضم 192 غرفة و56 جناحًا، إلى جانب تطوير النُزل البيئي القائم الذي يتكون من 74 شاليه، وإنشاء منتجع جبلي أعلى الهضبة يضم 44 غرفة وشاليه.

وأكد أن سانت كاترين تمتلك مقومات سياحية متعددة، تشمل جبل موسى وجبل التجلي الأعظم ومقام النبي هارون، والتي تجذب سياحًا من مختلف دول العالم، فضلًا عن سياحة السفاري عبر 11 واديًا، منها 6 للسيارات و5 للمشاة.

واستكمل أن المدينة تضم نحو 600 نوع من النباتات النادرة التي لا توجد إلا بها، ما يدعم أنماط السياحة العلاجية بالأعشاب، إلى جانب أنشطة تسلق الجبال والرحلات البيئية.

واستطرد أنهم أنشأوا محطة كهرباء لخدمة المدينة ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية، حيث تم تنفيذها وتوسعتها خلال سنة و4 أشهر، لتأمين احتياجات الطاقة بشكل كامل.

وأشار إلى تنفيذ حي فندقي جديد بمنطقة الزيتونة بإجمالي 546 غرفة فندقية، في إطار خطة رفع كفاءة الطاقة الفندقية بالمدينة، خاصة في ظل ضعف مستوى الفنادق القائمة سابقًا، مردفًا أن المشروع يستهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

