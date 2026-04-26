كييف تستهدف مصنع أسمدة روسيا للمرة الثانية خلال أبريل

استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصنع أسمدة في شمال غرب روسيا، تابعا لشركة "فوس أجرو" الروسية، حيث تكثف كييف هجماتها على شركات تصدير السلع الروسية، التي تستفيد من ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب مع إيران.

وقال حاكم منطقة فولوجدا، جورجي فيليمونوف، في منشور على تطبيق تليجرام اليوم الأحد، إن الطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بخط أنابيب عالي الضغط ينقل حمض الكبريتيك داخل مجمع شركة "أباتيت" لصناعة الأسمدة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف فيليمونوف، أن الهجوم لم يسفر عن اندلاع حريق، مؤكدا أنه تم إصلاح التسرب في خط الأنابيب.

وقال فيليمونوف، إن قياسات جودة الهواء أظهرت عدم وجود أي تسرب لمواد كيميائية خطرة، رغم أن التقارير الأولية أشارت إلى إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

من جهته، امتنع متحدث باسم شركة "فوس أجرو" عن التعليق.