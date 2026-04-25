أعلن مسئولون عسكريون إيرانيون، أن طهران عززت موقعها الاستراتيجي خلال الحرب الأخيرة، مؤكدين أن إخضاع مضيق هرمز لإدارة القوات المسلحة الإيرانية يعد "أحد أبرز منجزات الحرب".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن المضيق بات "أداة للتحكم في أعداء إيران وتلبية مطالبها"، في إشارة إلى الأهمية الحيوية للممر البحري الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، وفق شبكة روسيا اليوم.

وفي ما يتعلق بالقدرات العسكرية، أكد المسئول أن إيران استخدمت جزءا فقط من ترسانتها الصاروخية خلال المواجهة.

وأضاف أن "القسم الأكبر لم يستخدم بعد"، ما يعكس احتفاظ طهران بقدرات ردع إضافية، بحسب تأكيده.

من جهته، نقلت وكالة تسنيم عن نائب وزير الدفاع الإيراني تأكيده أن بلاده "حافظت على قدراتها الهجومية حتى الآن".

وأوضح أنه قبل وقف إطلاق النار كانت إيران "تسيطر بالكامل على أجواء الأراضي المحتلة".

وشدد المسئول الإيراني على أن جزءا "كبيرا ومهما" من القدرات العسكرية لا يزال قائما ولم يتم استخدامه، في رسالة واضحة حول جاهزية طهران لأي تصعيد محتمل، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير استقصائي أن الخطة الأمريكية–الإسرائيلية لإسقاط النظام في إيران، والتي اعتُبرت الهدف الأبرز للحرب الأخيرة، لم تتحقق رغم 40 يومًا من القتال.

وبحسب التقرير، الذي أعده الصحفيان البارزان ناحوم برنياع ورونين بيرغمان، فإن العملية استندت إلى تفوق استخباراتي وجوي واسع، ودعم أمريكي بدا في مراحله الأولى كاملًا، إلا أن التنفيذ تعثر بسبب تباين المواقف داخل الإدارة الأمريكية، وتقديرات مفرطة بإمكانية انهيار النظام الإيراني سريعًا.