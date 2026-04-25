وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات المسار التفاوضي بين إيران وأمريكا

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، اليوم السبت، للتشاور حول التطورات في المنطقة وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدد الوزير عبد العاطي، في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج الشقيقة.

وحرص الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال على الاطمئنان على الأوضاع في دولة الكويت الشقيقة إثر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وجدد وزير الخارجية إدانة مصر لهذا الاعتداء الآثم، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، ومشددًا على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة، باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن مصر تؤكد رفضها القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة أو أي محاولات تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، مشددة على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب دولة الكويت، وسائر دول الخليج الشقيقة، في مواجهة مثل هذه الاعتداءات الآثمة.

وشددت على دعمها الكامل لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها، وصون مقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.