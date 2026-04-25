سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بعودة المطربة شيرين عبدالوهاب إلى الغناء، وذلك في أعقاب طرحها عملًا غنائيًّا جديدًا.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن عودة شيرين للغناء كانت منتظرة منذ فترة طويلة، وذلك بعد غيابها عن الساحة لفترة طويلة.

وأضاف أنه سعيد للغاية بسبب عودة شيرين للغناء مجددا وأنه يتطلع لطرح بقية أغنيات الألبوم في الفترة المقبلة.

واختتم أديب تعليقه بالقول: «شدي حيلك يا شيرين.. إحنا كلنا مستنين».

وكانت شيرين قد طرحت أحدث أغانيها باسم "الحضن شوك"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي.