علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحادث الأمني الذي وقع في واشنطن، مؤكدًا أن مطلق النار تم إلقاء القبض عليه، ومشيدًا بأداء جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته تروث سوشيال: "يا لها من أمسية في واشنطن. لقد قام جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع. تصرفوا بسرعة وشجاعة. تم القبض على مطلق النار، وقد أوصيت بأن يستمر العرض، لكننا سنسترشد بالكامل بتوجيهات إنفاذ القانون".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الجهات الأمنية ستتخذ قرارًا بشأن الموقف خلال وقت قصير، متابعًا: "بغض النظر عن هذا القرار، ستكون الأمسية مختلفة كثيرًا عما كان مخططًا له، وسنضطر ببساطة إلى إعادتها مرة أخرى".

ويأتي تعليق ترامب بعد تقارير عن حادث إطلاق نار خلال فعالية في واشنطن، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن التعامل مع الموقف سيظل خاضعًا بالكامل لتقديرات سلطات إنفاذ القانون.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب كانا قد أُجليا، مساء السبت، من عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، عقب حادث أمني مفاجئ داخل فندق واشنطن هيلتون، وسط تقارير عن سماع دويّات عالية واحتمال وقوع إطلاق نار.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية ودولية، بينها رويترز وأسوشيتد برس والجارديان، أن عناصر جهاز الخدمة السرية اصطحبوا ترامب سريعًا إلى خارج قاعة العشاء، بينما احتمى عدد من الحاضرين أسفل الطاولات، وخضع الفندق لإجراءات تأمين وإغلاق.



