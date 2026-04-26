الأرصاد: الأحد بدء انخفاض درجات الحرارة بمعدل 6 درجات وانكسار موجة الحر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن السبت شهد ذروة الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة، الناتجة عن الكتل الهوائية الصحراوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن درجة الحرارة العظمى ، في القاهرة الكبرى بلغت 34 درجة مئوية، وارتفعت في محافظات الصعيد لحوالي 39 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة المرصودة ، ترتفع عن المعدلات الطبيعية لنفس الفترة من العام، بحوالي 6 درجات مئوية، متوقعة انخفاضها بدء من الأحد في معظم محافظات شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد.

وأرجعت أسباب الانخفاضات المتوقعة في درجات الحرارة، لتغير مصادر الكتل الهوائية، لكتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بما يؤدي لتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة، متوقعة انخفاض درجات الحرارة بما يتراوح بين الـ5 أو الـ6 درجات مئوية.

وتوقعت أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى، لحوالي 27 درجة مئوية نهارًا، مضيفة أن الأجواء ستتراوح بين المائلة للحرارة والحارة، بمحافظات شمال البلاد، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة بمحافظات جنوب الصعيد.

وأوضحت أن الإثنين القادم سيشهد مزيدًا من الانخفاضات في درجات الحرارة بمحافظات الصعيد، مضيفة: «على مدار هذا الأسبوع كله هتفضل قيم درجات الحرارة بين الـ27 والـ28 عظمى في القاهرة الكبرى».

وحذّرت من البرودة أثناء فترات الليل، موضحة أن درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة الكبرى ستتراوح بين الـ15 والـ16 درجة مئوية، وناصحة المواطنين بانتقاء ملابسهم بعناية.

وذكرت أن الغد سيشهد نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة والرمال المثارة، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة، والتي ربما تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بمعظم المحافظات، بالإضافة إلى وجود فرص خفيفة ومتوسطة لهطول الأمطار على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري، والتي ستمتد خلال المساء للسواحل الشمالية الشرقية

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لهطول الأمطار على المحافظات الداخلية جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والتي ربما تمتد للقاهرة الكبرى، وحتى يوم الإثنين.

ونوّهت إلى أن أجواء هذا الأسبوع ستكون ربيعية، دون أي ارتفاع في قيم درجات الحرارة، وناصحة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات، والالتزام بالملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة.