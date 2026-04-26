ضبط سائق ميكروباص طلب أجرة أعلى من القيمة المقررة بسوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على قائد سيارة "ميكروباص" لطلبه أجرة أزيد من القيمة المقررة بسوهاج.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بطلب أجرة أزيد من القيمة المقررة بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص، وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بمنطقة أول سوهاج) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.