محافظ جنوب سيناء: زلزال سانت كاترين لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها المحافظة اليوم، لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، مشيرا إلى أن مركز العمليات والطوارئ يتابع مع رؤساء المدن للوقوف على أي تداعيات له.

وتعرضت مدينة سانت كاترين اليوم لهزة أرضية، شعر بها المواطنون، وامتدت إلى مدينة دهب.

وأشار المواطنون بمدينة دهب إلى أنهم شعروا بالهزة التي لم تستمر سوى ثوان معدودة.

وأكدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث هزة أرضية على بعد 77.9 كيلومتر من مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وذكر بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة الأرضية وقعت اليوم في تمام الساعة 3:13 صباحا بالتوقيت المحلي، خط عرض 29,0022 شمالا، وخط الطول 33,3577 شرقا، والعمق 26,1 كيلو.