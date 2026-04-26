استئناف دخول شاحنات المساعدات واستقبال الأفراد من معبر رفح البري

استأنفت الجهات المختصة عند معبر رفح البري، اليوم الأحد، عمليات إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني باتجاه معبر كرم أبو سالم.

وفي سياق موازٍ، جرى استقبال دفعة جديدة من المغادرين للأراضي المصرية في طريق عودتهم إلى قطاع غزة، وجرت الاستعدادات لاستقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو حتى الخميس الماضي، بلغ 29 ألفا و603 شاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 610 آلاف طن تقريبًا.

وأوضح أنه بلغ إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية 1380 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 540 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28 ألفا و584 طنًا من الغاز، و60 ألفا و345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين، في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.