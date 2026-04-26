أصيب عدد من جنود الاحتلال بجراح مختلفة اليوم الأحد، في حدث وصف بأنه «أمني صعب» جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر عبرية وفق ترجمة وكالة «صفا» أنه جرى نقل الجنود إلى عدة مستشفيات في الجليل بعضهم بحال الخطر.

وبموازاة ذلك، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان له، تنفيذ عملية جوية استهدفت تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيبة الحدودية.

وأوضح الحزب، أن الهجوم نُفذ بواسطة مسيرة انقضاضية، مؤكدًا أن العملية حققت إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال المستهدفين.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي، التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان لمدة شهر ونصف، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين لأول مرة منذ عقود.

ويأتي هذا البلاغ العسكري ضمن سلسلة العمليات التي يعلن عنها حزب الله، ردًا على اعتداءات الاحتلال التي تطال القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، واستمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.