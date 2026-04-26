ألقى قطاع الأمن العام القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم 1,5 طن مواد بترولية "سولار" محملة على مركبتين "تروسيكل" تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بأسوان.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتجميع وحجب المواد البترولية عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما (مركبتين "تروسيكل" - بدون لوحات معدنية) محمل عليهما (1,5 طن مواد بترولية "سولار") بدائرة مركز شرطة إسنا ، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المواد البترولية من المدير المسئول عن إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز "أمكن ضبطه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك فى إطار مكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.