وصف وولف بليتزر، مذيع شبكة CNN، لحظة سماعه دويّ إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، السبت بينما كان عائدًا من دورة المياه الموجودة خارج قاعة الحفل.

وأضاف في تصريحات للشبكة: «صادف أن خرجتُ بعد تقديم المقبلات لأذهب إلى دورة المياه، ولكن كان عليّ صعود الدرج والخروج، وهو ما كنت أفعله. وبينما كنت أعود إلى الباب لأدخل إلى القاعة الرئيسية حيث كان يُقام الحفل، سمعت فجأة دويّ إطلاق نار في الردهة بالقرب مني. ثم فجأة، طرحني شرطي أرضًا وجثم فوقي، وكنت أستمع وأشاهد ما يحدث».

وأضاف متابعًا عن الحادثة: «يبدو أنهم تمكنوا من القبض على المسلح، الذي كان يحمل سلاحًا رئيسيًا، والأمر كان مقلقًا للغاية. كان الضجيج عاليًا جدًا في مكان صغير، وفجأة أرى إطلاق نار».

وتابع بالقول عن تصرف رجال الأمن معه: «أمسك بي رجال الشرطة، وأعادوني إلى دورة المياه حيث كان المكان آمنًا، وكان هناك حوالي 15 رجلًا آخرين محاصرين هناك، ولم يسمحوا لهم بالخروج… وهذا ما حدث».

وأعلنت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية إلقاء القبض على مسلح فتح النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بفندق هيلتون، في حادثة وقعت أثناء تواجد الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

وقال المسلّح للمحققين إنه كان يستهدف مسئولين في إدارة ترامب.

من جانبه، نشر الرئيس الأمريكي صورة للمشتبه به بارتكاب الحادث على حسابه الشخصي بموقع «تروث سوشيال».

وفور وقوع الحادث، عقد ترامب مؤتمرًا صحفيًا أثنى فيه على أفراد طاقم حراسته الأمنية لاستجابتهم الفورية رغم تأكيده على عدم وجود معلومات مسبقة تشير عما كان على وشك الحدوث.

وأطلق المسلح النار على أحد رجال الأمن الذين تحدث إليهم دونالد ترامب لاحقًا، مؤكدًا أنه «في حالة جيدة». كما نشر الرئيس لقطات من كاميرات الأمن في الفندق، توثّق لحظة محاولة المسلّح «اختراق» الأمن في منطقة الاستقبال.

وعندما سُئل عن سبب استهدافه، أجاب ترامب بأن ذلك قد يكون بسبب أنه شخص «ذو تأثير كبير»، وقارن نفسه بأبراهام لينكولن قائلًا: «لقد درستُ الاغتيالات، ويجب أن أقول لكم إنّ أكثر الأشخاص نفوذًا، أولئك الذين يملكون أكبر قدر من التأثير».

وأضاف: «أعني، إذا نظرتم إلى الأشخاص الذين مرّوا بتجربة مماثلة، سترون أين وجدوهم. لكنّ أولئك الذين لهم التأثير الأكبر، والذين يتركون أكبر أثر، هم الذين يستهدفونهم»، بحسب تعبير ترامب.