وصلت شحنة نفط خام، استوردتها شركة "كوزمو أويل" اليابانية لتوزيع النفط من الولايات المتحدة، إلى اليابان، اليوم الأحد، لأول مرة كشحنة بديلة، وذلك بعد بدء الهجمات الأمريكية على إيران في أواخر فبراير الماضي.

وأفادت وكالة "جي جي برس" اليابانية بوصول ناقلة محملة بـ910 آلاف برميل من النفط الخام الأمريكي إلى رصيف بحري في خليج طوكيو، صباح اليوم الأحد، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الحصار الفعلي لمضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لنقل النفط.

وتسارع الحكومة اليابانية إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام من موردين خارج الشرق الأوسط، في ظل التوترات المحيطة بإيران، بما أن هذه الكمية لا تغطي سوى أقل من استهلاك يوم واحد في اليابان.

وغادرت الناقلة ميناء في تكساس أواخر مارس الماضي، ووصلت إلى اليابان عبر قناة بنما بعد رحلة استغرقت نحو شهر.