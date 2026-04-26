إلى أين نقل ترامب؟ تفاصيل الهجوم على حفل مراسلي البيت الأبيض

كشفت مصادر رسمية وتقارير إعلامية تفاصيل واقعة إطلاق النار، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت.



ودفع الحادث أفراد جهاز الخدمة السرية إلى إجلاء ترامب وأعضاء بارزين من إدارته إلى خارج القاعة، في فندق هيلتون واشنطن.

وأعلن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أن شخصا مسلحا ببندقية حاول اختراق الأمن في حفل العشاء.

وقال المسؤول إن المشتبه به أطلق النار على أحد أفراد الخدمة السرية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.



كما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عن مصادر مطلعة، قولها إن شخصا حاول اجتياز نقطة التفتيش الأمني حاملا سلاحا، لكن جهاز الخدمة السرية اعتقله قبل دخوله قاعة الحفل.

وتم نقل المشتبه به إلى خارج الموقع.

وفي داخل القاعة، نقل الحضور من الطاولة الرئيسية، بمن فيهم ترامب، إلى أسفل القاعة، بينما كان رجال الأمن يعملون على تحديد ما إذا كانت هناك أي تهديدات إضافية.

وأشار المسؤولون لاحقا إلى عدم وجود أي تهديدات مستمرة، وأن المبنى لم يتم إخلاؤه.



وأفادت "فوكس نيوز" أن الموظفين عملوا على إعادة ترتيب طاولة الطعام الرئيسية استعدادا لاستئناف حفل العشاء.

وأكدت أن ترامب لم يغادر مكان إقامة حفل العشاء، وبقي في مكان قريب رغم حالة الذعر الأمني ​​التي أدت إلى تعطيل الحدث لفترة وجيزة.

ونقل ترامب إلى "منطقة احتجاز آمنة" كإجراء احترازي، بينما أبدى رغبته في استمرار الحفل، وفقا لما ذكرته كبيرة مراسلي البيت الأبيض في "فوكس نيوز" جاكي هاينريش.