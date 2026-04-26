إطلاق نار قرب ترامب في حفل مراسلي البيت الأبيض وأنباء عن إحباط محاولة لاغتياله

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإخراج الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض عقب سماع صوت طلقات نارية.



وأكدت شبكة "سي بي أس" أنه "تم إخراج الرئيس ترامب وكبار الشخصيات على عجل من عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض خلال حادث أمني".

وقالت "سي إن إن" نقلا عن مصدر إن "مسلحا قتل في بهو فندق هيلتون حيث كان ترامب يشارك في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصدر أنه "سمع إطلاق نار في فندق هيلتون حيث كان ترامب يشارك في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض".

وفي وقت لاحق، أكدت "سي إن إن" أن "الرئيس ترامب وأعضاء إدارته في أمان ولم يصب أي منهم بأذى".



وفي تفاصيل ما حدث في عشاء مراسلي البيت الأبيض، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه "تم تقديم الرئيس دونالد ترامب برفقة السيدة الأولى قبل نحو 15 دقيقة. وبعد حوالي خمس دقائق من جلوسه، دوّت طلقات نارية عديدة".



وإثر ذلك "ارتمى الجميع على الارض، وقامت عناصر الخدمة السرية الأمريكية على الفور بإخراج الرئيس، وبدأت عملية تفتيش القاعة".