المشرف على التجمعات الزراعية بسيناء: تكلفة مشروعات الطرق ومعالجة المياه والموانئ تجاوزت تريليون جنيه

قال الدكتور عماد عوض، منسق عام مراكز الخدمات الزراعية والمشرف على التجمعات الزراعية بسيناء، إن ما تشهده سيناء من تنمية في الوقت الراهن يمثل “معركة تنمية حقيقية” لا تقل في أهميتها عن معركة تحرير الأرض أو المعركة الدبلوماسية لاستعادتها، مشيدًا بدور القيادة السياسية والقوات المسلحة والحكومة وكل أجهزة الدولة .

وأشار “عوض” عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، مساء السبت، إلى خطة إعمار سيناء، تقوم على رؤية استراتيجية مضيفًا أن وزارة الزراعة كان لها دور في هذا الملف من خلال التوسع في التنمية الزراعية عبر محاور رئيسية، قائلاً: "معركة التنمية في سيناء لا تقل عن المعارك التي خاضتها الدولة مثل معركة التحرير أو المعركة الدبلوماسية بإعادة كل شبر على الأرض".

وأضاف أن المحور الأول يتمثل في التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية، حيث تم تنفيذ دراسات موسعة للأراضي في سيناء شملت ما يزيد عن مليون فدان لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة.

وتابع أن المحور الثاني يتمثل في التوسع الرأسي من خلال رفع إنتاجية الفدان وزيادة العائد من وحدتي الأرض والمياه، عبر استخدام أساليب الزراعة الحديثة، واستنباط أصناف نباتية متحملة للظروف المناخية واحتياجات أقل من المياه، إلى جانب تطبيق نظم الري الحديث والميكنة الزراعية لتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وأوضح أن جهود الدولة في سيناء تمت بالتوازي مع حربها ضد الإرهاب، حيث كان هناك توجه استراتيجي يقوم على العمل في مسارين متوازيين: مواجهة الإرهاب من جهة، وبناء البنية التحتية والتنمية من جهة أخرى، مشيرًا إلى تنفيذ شبكات طرق ومشروعات للري ومعالجة المياه، إلى جانب مشروعات موانئ لتعزيز التصدير، بتكلفة تجاوزت تريليون جنيه.

وأكد أن مشروع التجمعات الزراعية في سيناء يُعد أحد أبرز مشروعات الدولة التنموية، حيث بدأ تنفيذه منذ عام 2019، ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أنه بدأ يؤتي ثماره من خلال زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير والفول، إضافة إلى التوسع في زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون.

واختتم بالتأكيد على أن المشروع يستهدف دمج أبناء سيناء مع أبناء وادي النيل والدلتا في منظومة إنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي داخل سيناء.

