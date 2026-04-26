أسوشيتد برس: ترامب لم يصب بأذى بعد حادث أمني في عشاء مراسلي البيت الأبيض

لم يصب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأذى، وقد تم إجلاء قادة بارزين آخرين في الولايات المتحدة من العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض ليل السبت بعد تهديد غير محدد. ولم يظهر في الحال وقوع أي إصابات، وقال مسؤول في إنفاذ القانون إن مسلحا فتح النار.

وقالت السلطات إن الحادث وقع خارج قاعة الاحتفالات حيث كان ترامب وضيوف آخرون جالسين. ولم يتضح حتى الآن ما الذي حدث بالضبط.

واحتشد أفراد جهاز الخدمة السرية وسلطات أخرى في قاعة المأدبة بفندق هيلتون واشنطن، في الوقت الذي اختبأ فيه المئات من الضيوف، الذين كانوا يتناولون سلطة البوراتا، تحت الطاولات. وصرخ شخص ما قائلا: "ابتعد عن الطريق يا سيدي!"، بينما صرخ آخرون بضرورة الانحناء. ومن أحد الأركان، بدأت هتافات "ليبارك الرب أمريكا" أثناء مرافقة ترامب إلى خارج المسرح. وسقط لفترة وجيزة - حيث تعثر على ما يبدو- وساعده عملاء الخدمة السرية على النهوض.

وأكد مسؤول في إنفاذ القانون وجود مطلق نار، لكن لم تتوفر تفاصيل إضافية على الفور. وتم إجلاء جميع المسؤولين الذين يحظون بحماية الخدمة السرية. وكان المنظمون يحاولون استئناف العشاء.

وأفاد البعض بين الحشد بسماع ما يعتقدون أنها تتراوح بين خمس إلى ثماني طلقات نارية. وجرى إخلاء قاعة المأدبة على الفور - حيث كان مئات الصحفيين البارزين والمشاهير والقادة الوطنيين ينتظرون خطاب ترامب. واتخذ أفراد من الحرس الوطني مواقعهم داخل المبنى بينما سمح للناس بالمغادرة مع منعهم من الدخول مرة أخرى. كما كانت الإجراءات الأمنية في الخارج مشددة للغاية.

وكان من بين الحاضرين ترامب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو- والعديد من القادة الآخرين في إدارة ترامب.

وبدا أن الحدث في طريقه للاستئناف بعد الاضطراب. وقام موظفو الخدمة بإعادة طي المناديل وإعادة ملء أكواب الماء استعدادا لعودة ترامب. وقام عامل آخر بتجهيز جهاز التلقين الخاص بالرئيس للكلمة التي كان من المقرر أن يلقيها. وكان على الضيوف الذين يخلون القاعة السير فوق العديد من الأطباق والكؤوس المكسورة.

وخارج الفندق، غمر أفراد من الحرس الوطني وسلطات أخرى المنطقة بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وعادة ما يظل فندق هيلتون، الذي يقام فيه العشاء منذ سنوات، مفتوحا للنزلاء العاديين أثناء عشاء مراسلي البيت الأبيض، وعادة ما يتركز الأمن على قاعة الاحتفالات بدلا من الفندق ككل، مع إجراء القليل من الفحص للأشخاص الذين لا يدخلون العشاء نفسه. وفي السنوات الماضية، خلق ذلك ثغرات للاضطرابات في الردهة والأماكن العامة الأخرى، بما في ذلك الاحتجاجات التي تحرك فيها الأمن لإخراج ضيوف رفعوا لافتات أو نظموا مظاهرات.

ونشرت المدعية العامة الأمريكية جينين بيرو مقطع فيديو قصيراً من الفندق بعد الحادث، قائلة: "لقد تم إخراجي من قاعة الاحتفالات بعد سماع صوت إطلاق النار. إن الخدمة السرية هي المسؤولة الآن عن هذا المبنى، هذا الفندق. لقد تحدثت للتو مع العمدة مورييل باوزر، وهي في طريقها، ورئيس الشرطة جيفري كارول في طريقه. سيكون هو المسؤول بمجرد وصوله إلى هنا".