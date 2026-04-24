 المركز الكاثوليكي يكرم أسامة منير ومجدي أحمد علي في دورته الـ74
الجمعة 24 أبريل 2026 9:09 م القاهرة
مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 24 أبريل 2026 - 8:55 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أبريل 2026 - 8:55 م

كرّم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ74 المخرج مجدي أحمد علي بجائزة الأب يوسف مظلوم، كما حصل الإعلامي أسامة منير على جائزة التميز الإعلامي.

وذهبت جوائز الإبداع الفني إلى كل من جومانا مراد، ومحمد الصاوي، والموسيقار خالد حماد، والناقدة ماجدة موريس، ومدير التصوير مازن المتجول.

وكانت لجنة تحكيم الدورة الرابعة والسبعين قد تشكلت برئاسة المخرجة كاملة أبو ذكري، وعضوية كل من أشرف عبد الباقي، ويسرا اللوزي، وسولاف فواخرجي، والكاتبة مريم نعوم، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، والمونتيرة منى ربيع، والموسيقار تامر كروان، ومهندس الديكور فوزي العوامري.

ومن جانبه، شكّل السيناريست سيد فؤاد فريق عمل لتغطية حفل الافتتاح، ضم سماح مصطفى منسق عام القناة، وكريم سمير "إخراج"، ونهاد الحديني "مذيعة"، ومنى عمري، ومحمود عبود "إعداد".

ويُعد مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما من أقدم المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، إذ انطلق عام 1952، ويُقام سنويًا بشكل منتظم.


