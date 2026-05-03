قاليباف: المرشد الإيراني طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات

نقل عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني مجتبى زارعي، عن رئيس فريق التفاوض محمد باقر قاليباف، قوله إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، قال قاليباف، خلال اجتماع، إن «المفاوضات وإطارها ومضمونها لم تُجرَ إلا بإذن وإشراف خامنئي، ولن تتم بشكل قانوني وديني دون إذنه».

وأشار رئيس البرلمان إلى أن فريق التفاوض الإيراني غير مسموح له بالخوض في مناقشات نووية «متخصصة»، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يقع حصرًا بيد خامنئي.

ونوه أن البلاد في حالة «حرب»، وأن القرارات تُحدَّث باستمرار بناءً على رأي المرشد الإيراني.

وقال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، السبت، إن ‌هناك ‌احتمالا أن تستأنف ‌الولايات ‌المتحدة ⁠شنّ هجمات على ⁠إيران.

وردا على سؤال ⁠أحد الصحفيين ⁠في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الهجمات ضد طهران، قال ترامب: «هناك احتمال أن يحدث ذلك».

ووصف الرئيس الأمريكي الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بأنه «لطيف للغاية».

وأضاف ترامب: «أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له».

وتابع قائلا: «سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو»، مضيفا: «لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة».

وأشار ترامب إلى أن إيران «تعرضت لضربات قوية للغاية، وسوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها».