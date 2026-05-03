صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار إلى 830 شهيدا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان و3 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 830 شهيدًا، و2345 إصابة، و767 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و610 شهداء، و172 ألفًا و448 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من تفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري في المختبرات وبنوك الدم.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، أن رصيد 86% من احتياجات المختبرات وبنوك الدم «صفر».

وأشارت إلى أن «مواد فحص غازات الدم نفذت بالكامل في مختبر مستشفى شهداء الأقصى»، قائلة إن «الكميات المتبقية في المستشفيات الأخرى تكفي لأيام قليلة».

وذكرت أن «استمرار النقص في مواد الفحص يُهدد من إجراءات المتابعة الطبية للحالات المرضية وإجراء العمليات وحالات الطوارئ والعناية المركزة».

وطالبت الوزارة الجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل للإسراع في توفير وإدخال مستلزمات المختبرات وبنوك الدم.