غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جديدة على جنوب لبنان، طالت بلدتي بريقع والقصيبة، كما استهدفت الضربات مدينة الشهابية في قضاء صور.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على زوطر الشرقية خلال أقل من ساعة.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة صريفا في صور في جنوب لبنان كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر سكانها بإخلاء منازلهم فيها، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر إنذارًا أمر فيه سكان 11 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورًا قبل شن ضربات قال إنها ستطال حزب الله اللبناني.

من ناحية أخرى، التقى قائد القوات المسلحة اللبنانية، العماد رودولف هيكل، الجنرال الأمريكي، جوزيف كليرفيلد، في العاصمة بيروت لبحث الوضع الأمني في لبنان والتطورات الإقليمية، وفقًا لما أعلنه الجيش في بيان.

ويترأس كليرفيلد لجنة معنية بمراقبة وقف إطلاق نار بدعم من الولايات المتحدة في القتال الدائر بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أهمية دور الجيش اللبناني وضرورة دعمه خلال المرحلة الراهنة.