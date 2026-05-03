 غارة إسرائيلية على بلدة صريفا في جنوب لبنان بعد إنذار سكانها بالإخلاء - بوابة الشروق
الأحد 3 مايو 2026 11:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

غارة إسرائيلية على بلدة صريفا في جنوب لبنان بعد إنذار سكانها بالإخلاء

وكالات
نشر في: الأحد 3 مايو 2026 - 10:21 ص | آخر تحديث: الأحد 3 مايو 2026 - 10:21 ص

شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة صريفا في صور في جنوب لبنان كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر سكانها بإخلاء منازلهم فيها، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر إنذاراً أمر فيه سكان 11 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فوراً قبل شن ضربات قال إنها ستطال حزب الله اللبناني.

من ناحية أخرى، التقى قائد القوات المسلحة اللبنانية، العماد رودولف هيكل، الجنرال الأمريكي، جوزيف كليرفيلد، في العاصمة بيروت لبحث الوضع الأمني في لبنان والتطورات الإقليمية، وفقاً لما أعلنه الجيش في بيان.

ويترأس كليرفيلد لجنة معنية بمراقبة وقف إطلاق نار بدعم من الولايات المتحدة في القتال الدائر بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أهمية دور الجيش اللبناني وضرورة دعمه خلال المرحلة الراهنة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك