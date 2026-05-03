صحة غزة: تفاقم أزمة نقص مستلزمات المختبرات وبنوك الدم

غزة - (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 مايو 2026 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأحد 3 مايو 2026 - 10:01 ص

أفادت الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد بتفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري في المختبرات وبنوك الدم.

وقالت صحة غزة، في بيان صحفي اليوم، إن 86% من احتياجات المختبرات وبنوك الدم رصيدها صفر، مشيرة إلى أن مواد فحص غازات الدم نفذت بالكامل في مختبر مستشفى شهداء الأقصى والكميات المتبقية في المستشفيات الأخرى تكفي لأيام قليلة .

وأضافت أن "استمرار النقص في مواد الفحص يُهدد إجراءات المتابعة الطبية للحالات المرضية وإجراء العمليات وحالات الطوارئ والعناية المركزة".

وطالبت الصحة جميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل للإسراع في توفير وإدخال مستلزمات المختبرات وبنوك الدم.

 

 


