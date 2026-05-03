الحكومة الإسرائيلية تصادق على شراء سربين من طائرات إف-35 وإف-15

وافقت لجنة وزارية تابعة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة لشراء أسراب جديدة من طائرات «إف-35» و«إف-15» دفعة واحدة، بقيمة عشرات المليارات من الشواكل.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن هذه الخطوة تعد الأولى في تنفيذ خطة بناء القوات للعقد المقبل، والتي أقرها رئيس الوزراء ووزير الدفاع بميزانية مخصصة قدرها 350 مليار شيكل.

ووفقًا للوزارة، تشمل الصفقة أيضًا دمج السربين في القوات الجوية، وتقديم الدعم الشامل، وتوفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية.

وارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنحو 80% بين عامي 2023 و2025، حسبما أظهرت بيانات «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام».

ووصلت قيمة الإنفاق العسكري إلى 48.3 مليار دولار العام الماضي، مقارنةً بـ27.1 مليار دولار في 2023، وهو العام الذي اندلعت فيه حرب غزة. لاحقًا، شهدت إسرائيل تصعيدًا عسكريًا على جبهات عدة، من بينها لبنان، واليمن، وإيران.