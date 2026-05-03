معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأحد، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر بالمعبر، إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة، تمهيداً لعودتهم إلى قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن فريقا من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.