السيسي يوجه بمواصلة خفض التضخم وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة، حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ما يتعلق بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجًا وملفات تطوير التعليم والصحة والتنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مُخطط ورؤية مصر 2030.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمُدد كافية في ظل ما تشهده الساحتين الإقليمية والدولية من تطورات، مُشدداً على مُواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أكد الرئيس ضرورة مُتابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع مع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب خلال شهر مايو الجاري، في ظل ما يُجسده المشروع من عمق التعاون بين مصر وشركائها الدوليين، ويُسهم في دعم جهود التنمية وبناء القدرات في القارة الإفريقية، من خلال توفير بيئة تعليمية مُتكاملة تستوعب طلابًا من مُختلف الدول الإفريقية والدول الفرانكوفونية.