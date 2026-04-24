لافروف: تجاهل القرارات الأممية بشأن فلسطين سيحول القضية إلى قنبلة موقوتة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إنّ محاولات تجاهل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واستخدام القوة لفرض حلول بديلة، قد تؤدي إلى تهدئة مؤقتة للأوضاع، لكنها لا تعالج جذور المشكلة التي ستظل قابلة للانفجار في أي لحظة.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي: "يريد الجميع الآن ببساطة تجاهل قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين، ونسيان فكرة قيام دولة فلسطينية"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتابع: "قد ينجح هذا باستخدام القوة، كما نرى في قطاع غزة والضفة الغربية. هذا قد يدفع المشكلة إلى العمق لفترة ما، لكنها لن تختفي. ستنفجر على أي حال. مرة أخرى ستكون "قنبلة موقوتة".

وشدد لافروف على أن الظلم الواقع على الفلسطينيين، وقرارات الأمم المتحدة العديدة بشأن ضرورة حل الدولتين، يتفاقم بشكل خاص في العالم العربي.

وفي وقت سابق، صرح لافروف، بأن فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يوما بعد يوم، واصفًا الوضع الحالي بـ"الركود التام" الذي يفاقم مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال لافروف، خلال كلمته في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "هناك ركود كامل يضاعف من حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن "أصداء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستؤثر أيضا على منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي".