إسرائيل تبعد موظفا بالأوقاف عن المسجد الأقصى

قالت محافظة القدس الفلسطينية، إن إسرائيل أبعدت الثلاثاء موظفا بدائرة الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.

وأضافت المحافظة في بيان أن "سلطات الاحتلال، أبعدت موظف الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، الصحفي رامي الخطيب، عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه لمدة ستة أشهر".

وتتبع دائرة أوقاف القدس لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، كونها المشرف الرسمي على المسجد وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي.

ويحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.

ومنذ مطلع 2026 صعدت إسرائيل من إبعاد الفلسطينيين عن المسجد الأقصى، حيث بلغ عدد المبعدين قرابة 690 مقدسيا وفق معطيات محافظة القدس للشهور الأربعة الأولى من العام.

ووفق المصدر نفسه اقتحم المسجد الأقصى خلال الفترة ذاتها 13 ألفا و485 مستوطنا إسرائيليين.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى منذ العام 2003 يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف منذ عقود جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها في 1980.