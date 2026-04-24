الجمعة 24 أبريل 2026 10:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

السلطات التونسية توقف نشاط رابطة حقوق الإنسان لمدة شهر

تونس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 أبريل 2026 - 10:28 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أبريل 2026 - 10:28 م

أوقفت السلطات القضائية في تونس نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة.

وتجري السلطات عمليات تدقيق واسعة لمصادر تمويل عدة منظمات من المجتمع المدني، في خطوة أثارت تحفظات بشأن حماية الحريات العامة.

وأصدر القضاء على مدى الأشهر الماضية قرارات مماثلة بإيقاف أنشطة جمعيات ترتبط بقضايا المهاجرين والإعلام الجمعياتي وحقوق المرأة.

وتعد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست في العام 1977، إحدى أعرق المنظمات الحقوقية في تونس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك