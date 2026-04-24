حماس: التصعيد الإسرائيلي في غزة يعكس نهجا دمويا وفاشية غير مسبوقة

قالت حركة حماس، إن القصف الإسرائيلي الذي يطال كل أنحاء قطاع غزة منذ صباح اليوم والذي أدى لارتقاء أكثر من 10 شهداء، بما فيه قصف منزل لعائلة الطناني في شمال القطاع، وقصف سيارة شرطة في خانيونس ما أدى لارتقاء ضباط شرطة ومدنيين مارة.

وأضافت في بيان: «هذا التصعيد الدموي الصهيوني وجرائم الحرب مكتملة الأركان تعكس نهجًا دمويًا وفاشية غير مسبوقة، يستمر الاحتلال في ارتكابها أمام مرآى العالم، ودون اكتراث لعواقب جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية».

وتابعت: «تصعيد حكومة مجرم الحرب نتنياهو لوتيرة القصف والقتل في غزة، يمثل فشلاً واضحاً لدور الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي في كبح آلة القتل الصهيونية الوحشية، وتقاعسا غير مبرر في الاضطلاع بالمسؤوليات تجاه وقف الجرائم المستمرة بحق شعبنا».

وجددت مطالبها للمجتمع الدولي وكافة الدول والأطراف المعنية بالتحرك الفوري وحماية الشعب الفلسطيني من مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له على يد جيش الاحتلال، والضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.