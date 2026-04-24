الجمعة 24 أبريل 2026 10:20 م القاهرة
قد يعجبك أيضا

العراق يستنكر أعمالاً تخريبية استهدفت الحدود الكويتية ويتعهد بملاحقة المتورطين

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 أبريل 2026 - 9:55 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أبريل 2026 - 9:55 م

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بكشف "المتورطين بالاعتداء على الكويت وتقديمهم للعدالة"، وفق بيان صحفي. 

وأجرى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتي فهد اليوسف الصباح.

جرى خلال الاتصال بحث ملابسات الاعتداء الذي وقع صباح هذا اليوم داخل الأراضي الكويتية، والذي تم بواسطة طائرتين مسيرتين على أحد المخافر الحدودية، حسب البيان الصادر عن الداخلية العراقية.

وأعرب الشمري عن "استنكاره الشديد وإدانته الكاملة لهذه الأعمال العدوانية التخريبية"، مؤكداً أنها "تمثل إساءة لسمعة العلاقات الأخوية التي تجمع العراق بدولة الكويت، ولا تعكس طبيعة الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف البيان، أن "الجانبين أكدا، خلال الاتصال، على أهمية التنسيق والتعاون المشترك للحفاظ على أمن واستقرار البلدين، وتعزيز الجهود الرامية إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث".

 


قد يعجبك أيضا

