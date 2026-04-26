حزب الله يعلن تنفيذ 3 هجمات بمسيرات على قوات إسرائيلية جنوبي لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن "حزب الله"، الأحد، تنفيذ 3 هجمات على قوات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وأوضح الحزب أنه نفذ هذه الهجمات "دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان".

وفي أحدث بياناته، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بـ"سرب من المسيرات" مربض مدفعية مستحدثا تابعا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة.

كما استهدف الحزب تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بمسيرة في بلدة الطيبة، واستهدف في البلدة نفسها قوة إخلاء تابعة للجيش الإسرائيلي بمسيرة أخرى، مؤكدا تحقيق "إصابات مؤكدة" دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولم يتسن التأكد من مصدر مستقل نتيجة هجمات الحزب، في ظل رقابة عسكرية مشددة تفرضها تل أبيب على خسائرها في لبنان.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الجاري لمدة 10 أيام، والذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديده لثلاثة أسابيع إضافية، فيما يقول "حزب الله" إنه يرد على خروقات تل أبيب للاتفاق.

وقبل الهدنة، شنت إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان خلف 2496 شهيدا و7 آلاف و725 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.