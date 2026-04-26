إلغاء الرحلات الجوية بسبب نقص وقود الطائرات في أوروبا يهدد موسم السياحة الصيفي

• اقتراحات بالترويج للرحلات من آسيا.. والسياحة الداخلية



حذر مستثمرو السياحة من التأثير السلبى لتفاقم أزمة نقص وقود الطائرات، وانخفاض معدل الرحلات الجوية من الدول المصدرة للسياحة على التدفقات الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستثمرون أن قرارات خفض معدلات التشغيل لشركات الطيران الدولية؛ بسبب أزمة نقص الوقود اللازم للطيران؛ نتيجة الحرب في إيران، سيكون لها أثرا سلبيا في حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الموسم السياحى الصيفى.

ووضع مستثمرو السياحة تصورا لمعالجة تداعيات نقص وقود الطائرات على الموسم السياحي الصيفي، وأشاروا إلى أهمية تنفيذ خطة عمل واضحة بدعم من الدولة و المستثمرين خلال الموسم السياحي الصيفي؛ لضمان استمرار التدفقات السياحية الوافدة لمصر.

وتواجه دول مثل: سويسرا والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وفرنسا وهولندا، وغيرها من الدول الأوروبية أزمة في توافر وقود الطائرات، بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما يؤثر في ما يقارب من 20% من إمدادات النفط العالمية.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية، مؤخراً (خلال الشهر الجاري)، من أزمة حادة في إمدادات وقود الطائرات، خاصة في أوروبا، مما يشكل تهديداً مباشراً لموسم السياحة والسفر.

وصرح فاتح بيرول، رئيس الوكالة بأن أوروبا تمتلك مخزوناً من وقود الطائرات يكفي فقط لـ 6 أسابيع تقريباً.

كما حذّر بيرول من احتمالية إلغاء رحلات جوية قريباً، مما قد يربك موسم السفر الصيفي والسياحة، خاصة مع تزايد الاضطرابات.

وتوقع الخبير السياحى أمجد حسون، عضو غرفة شركات السياحة، أن يؤثر هذا الاضطراب بشكل كبير في حركة السياحة العالمية عامة، وحركة السياحة الوافدة لمصر خاصة، حيث تتصدر أوروبا قائمة الدول الوافدة دوليًا، إذ تستقبل دولة مثل فرنسا أكثر من 90 مليون زائر سنويًا، وتعتمد بشكل كبير على استمرارية الرحلات الجوية.

وحذر من التأثير السلبى لتفاقم أزمة نقص وقود الطائرات وانخفاض معدل رحلات الطيران من الدول المصدرة للسياحة على التدفقات السياحية الوافدة لمصر حلال الفترة المقبلة.

وأضاف حسون، أن بعض الدول الاوروبية تدرس حاليا إعطاء الأولوية للرحلات الطويلة المميزة إلى أمريكا الشمالية وآسيا، وتشغيل طائرات موفرة للوقود مثل إيرباص A350 وبوينج 777، وتحسين جداول الرحلات للحفاظ على الربحية في ظل ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الاحداث الراهنة

وقال عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن الموسم السياحي الصيفي في مصر يشمل جزءا مهما من إيرادات السياحة من العملة الأجنبية، وترتفع فيه نسب الإشغالات إلى 80-90% في بعض المدن السياحية.

وأضاف عاطف عبد اللطيف، أنه في بداية الموسم الصيفي يواجه العالم تحدي كبير وهو وجود نقص في وقود الطائرات عالميا، والسياحة الأوروبية لمصر تحتل النسبة الأكبر لكن دول القارة تعتمد على الخليج في توفير معظم احتياجاتها من وقود الطائرات.

وطالب عبد اللطيف بضرورة التوسع في الحملات الترويجية و البرامج المناسبة لاستقطاب اكبر فئة من السياحة من دول شرق آسيا، إضافة إلى السياحة الداخلية.

وأشار إلى أهمية التوسع في عمليات الترويج والتواصل المباشر مع منظمي الرحلات الدوليين والتواجد بأفكار غير تقليدية بالبورصات السياحية العالمية والترويج لأنماط سياحية جديدة ومبتكرة داخل مصر تشكل اولوية لدي السياح المستهدفين.

ونوه إلى اهمية توسع الحكومة في دعم طيران الشارتر وتقديم تسهيلات اكبر للطيران من خلال منح تسهيلات في رسوم الهبوط وغيرها بحيث يتم دعم رحلات الشارتر.

وقال بشرى غالى، عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، إن التحدى الأكبر عالميا حاليا هو أزمة نقص وقود الطيران خاصة أن كل المؤشرات تشير الى أنه خلال أسبوعين ستنفذ الاحتياطات فى أوروبا وهذه مشكلة كبيرة جدًا وتحد عظيم له تأثير كبير على حركة السياحة الوافدة لمصر وعلينا التفكير جيدًا فى ذلك.

وأكد أن الرؤية بشأن الموسم السياحى الصيفى لا تزال غير واضحة، فى ظل استمرار التوترات الإقليمية الحالية، لافتًا إلى أن تحسن الأوضاع ووقف الحرب سيؤديان إلى انتعاش قوى فى القطاع السياحى.

وأضاف أن هناك طلب كبير على زيارة مصر من العديد من الاسواق المصدرة للسياحة سواء من الأسواق العربية أو الأوروبية أو الأمريكية، متوقعًا عودة قوية للحركة السياحية فور استقرار الأوضاع نظرا لمكانة مصر المتميزة كوجهة سياحية عالمية.