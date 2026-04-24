

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، يوم الجمعة، تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة استمرت لأشهر.

ووثقت مشاهد مصورة، استجواب وزير الداخلية السوري للمتهم أمجد يوسف.

وخلال الاستجواب، واجه الوزير السوري منفذ المجزرة بفيديو مسرب يظهر فيه يوسف وهو يقتاد الضحايا العزل إلى حفرة الموت في حي التضامن قبل أن يقتلهم.

وسأل الوزير المتهم: "أليس لديك أطفال؟"، وعندما أجاب يوسف بأن لديه ابنًا وابنة، استنكر الوزير الفعل قائلاً: «أليس لديك قلب حتى تقتل الناس بهذه الطريقة؟ هل كنت تتسلى؟».

وأكد خطاب، أن ما أقدم عليه يوسف لا يمت بصلة لأي دافع انتقامي، بل يعكس انعداماً كلياً للإنسانية في سلوكه.

وسبق أن كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، عن تفاصيل العملية الأمنية التي أفضت إلى اعتقال يوسف، موضحا أنها جاءت نتيجة أشهر من الرصد والمتابعة، وفق موقع جنوبية.

وأشار إلى أن السلطات نفذت عدة محاولات فاشلة للقبض عليه، كان أبرزها في شهر سبتمبر من العام الماضي، قبل أن تنجح المساعي الأمنية قبل نحو شهر في تحديد مكان تواجده بشكل تقريبي في قرية «نبع الطيب» بريف حماة.

بعد 13 عاماً على مجزرة التضامن.. المجرم أمجد يوسف في قبضة العدالة بعملية أمنية محكمة. — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) April 24, 2026

وأكد أن القوات الأمنية نجحت في محاصرة المتهم ورصده داخل الموقع المستهدف، وتم إلقاء القبض عليه رغم إبدائه مقاومة، مشدداً على أنه سيُحال إلى القضاء السوري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.