وزير الخارجية الإيراني يصل إلى إسلام آباد للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة مع واشنطن

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.

وقالت سفارة إيران لدى باكستان عبر حسابها على منصة إكس: «عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى إسلام آباد لمراجعة المسائل الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية».

وفي سابق من اليوم، أعلنت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم ‌البيت الأبيض، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية لمست إحراز تقدم من الجانب الإيراني في الأيام القليلة ‌الماضية فيما يتعلق بالمفاوضات بين البلدين.

وأعربت ليفيت، في تصريحات صحفية، عن أمل بلادها في ‌إحراز مزيد من التقدم ‌خلال محادثات مطلع الأسبوع، مضيفة أن إيران تواصلت وطلبت عقد اجتماع مباشر.

وكشفت أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى باكستان غدًا السبت لإجراء محادثات مع إيران.