إيران تنفي استقالة قاليباف من رئاسة فريقها التفاوضي: شائعات تهدف لإثارة الرأي العام

نفت إيران رسميًا ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن استقالة محمد باقر قاليباف من رئاسة الفريق الإيراني للتفاوض.

وقالت وكالة مهر: «منذ الليلة الماضية، انتشرت شائعات تفيد باستقالة قاليباف من رئاسة الفريق الإيراني للتفاوض، وهو ما تم نفيه فورًا نقلًا عن مسؤولين في دائرة الإعلام بالبرلمان».

وأضافت الوكالة: «هذه الشائعات عادت للظهور مجددًا قبل ساعات، بل تم تداول أسماء مرشحين محتملين لخلافته».

وفي نفيها لتلك الادعاءات، أكدت إيمان شمسائي، رئيسة مركز الاتصالات والإعلام والشؤون الثقافية بالبرلمان، أن «قاليباف لم يستقل من أي منصب».

وأوضحت أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة الرأي العام، مشددة على أن قاليباف يواصل أداء مهامه بشكل طبيعي.