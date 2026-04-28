أرسنال يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركة المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة حضور كالافيوري إلى جانب زملائه، في إشارة قوية إلى جاهزيته المحتملة للعودة والمشاركة في اللقاء المرتقب على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكان المدافع الإيطالي قد تعرض لإصابة خلال فوز أرسنال على سبورتينغ لشبونة في 7 أبريل الماضي، ما أبعده عن المباريات الأخيرة، بما في ذلك مواجهة نيوكاسل، رغم تواجده مع الفريق في ملعب المباراة.

ويأتي هذا التطور في توقيت حاسم بالنسبة للمدرب ميكيل أرتيتا، الذي يستعد لخوض واحدة من أهم مباريات الموسم، على أن تُلعب مباراة الإياب في ملعب الإمارات يوم 5 مايو.

ويعد كالافيوري أحد العناصر الدفاعية التي يعتمد عليها أرسنال هذا الموسم، حيث شارك في 31 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 أهداف، في موسمه الثاني مع الفريق بعد انضمامه من بولونيا الإيطالي.