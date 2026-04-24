إيران تنفي ترتيب لقاء لوزير خارجيتها مع الوفد الأمريكي في باكستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفت إيران، ما تردد عن لقاء مخطط بين وزير خارجيتها عباس عراقجي مع الوفد الأمريكي في باكستان.

وقال التلفزيون الإيراني، إن عراقجي ليس لديه اجتماع مقرر مع الجانب الأمريكي في إسلام آباد.

وأضاف أن باكستان يمكنها إيصال وجهة نظر إيران فيما يتعلق بإنهاء الصراع.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.

وقالت سفارة إيران لدى باكستان عبر حسابها على منصة إكس: «عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى إسلام آباد لمراجعة المسائل الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية».