جيش الاحتلال يطلب من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى 59 قرية

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، السكان في جنوب لبنان بعدم العبور والعودة إلى 59 بلدة.

وجدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيره إلى سكان جنوب لبنان طالباً منهم عدم التحرك جنوب خط 20 قرية ومحيطها في الجنوب، وعدم الاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي.

وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان عدم العبور والعودة إلى 59 قرية في جنوب لبنان منها، البياضة، وشاما، وطير حرفا ، وابو شاش، والجبين، والناقورة، وظهيرة، ومطمورة، ويارين، والجبين، وام توته، والزلوطية، وبستان، وشیحین، ومروحين، وراميه "بنت جبيل"، وبيت ليف، وصلحانة، وعيتا الشعب، وحنين، ویارون، مارون الرأس، وبنت جبيل.

يأتي ذلك بالتزامن مع تعرّض بلدة حولا في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وبلدة الخيام لانفجار عنيف، حسب " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وسجّل تحليق لطائرات مسيَّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وفوق مدينة بعلبك شرق لبنان وقرى المنطقة.