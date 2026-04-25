الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجمات المسلحة في مالي

أدان الاتحاد الإفريقي، بشدة الهجمات المسلحة التي استهدفت، السبت، مناطق متفرقة في مالي، وعلى رأسها العاصمة باماكو، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات الأمنية في البلاد.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أنه يتابع ببالغ القلق التطورات الأخيرة في مالي.

وأكد إدانته "القاطعة" لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المدنيين واستقرار الدولة.

وشدد البيان، على أن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة.

وجدد التزام الاتحاد "الثابت" بدعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

ونقل البيان تضامن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "محمود علي يوسف" الكامل مع الشعب المالي، إلى جانب قوات الأمن والسلطات الوطنية في مواجهة هذه التطورات.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش المالي أن هجمات نفذتها "مجموعات إرهابية" مجهولة استهدفت عددا من المواقع العسكرية في أنحاء متفرقة من البلاد، بما في ذلك باماكو.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن هجمات منسقة اندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، تخللتها اشتباكات عنيفة وأصوات إطلاق نار وانفجارات في عدة مناطق.

وشملت أبرز المواقع المستهدفة "معسكر كاتي" الاستراتيجي، ومحيط مطار موديبو كيتا في باماكو، إضافة إلى مدن: كيدال وغاو (شمال) وسيغو (وسط)، حيث سجلت مواجهات متفرقة وأصوات انفجارات في عدد من النقاط العسكرية.