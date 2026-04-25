قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه قرر إلغاء زيارة ممثليه إلى إسلام آباد في باكستان للقاء الإيرانيين، مشيراً إلى أن الرحلة "تُهدر الكثير من الوقت" في ظل الظروف الحالية.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن هناك "خلافات وصراعات كبيرة داخل القيادة الإيرانية"، قائلاً: "لا أحد يعرف من المسؤول، حتى هم أنفسهم".

وتابع: "نحن نمتلك جميع أوراق القوة، بينما لا يملكون شيئًا، وإذا كانوا يرغبون في التحدث، فكل ما عليهم فعله هو الاتصال".

وأضاف أن القرار جاء بسبب "طول الرحلة وعدم جدوى السفر"، مضيفاً: "نُضيّع وقتاً طويلاً في السفر، فيما هناك الكثير من العمل".