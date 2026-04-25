كشفت التحقيقات الأولية في واقعة سقوط شريحة جبس من أحد الأبراج السكنية بالمحلة الكبرى، والتي أسفرت عن مصرع سيدة وطفل أثناء سيرهما أسفل العقار، اليوم السبت عن مفاجآت خطيرة تتعلق بوضع المبنى المخالف.

تبين أن العقار مُقام منذ عام 2017 دون الحصول على أي تراخيص، ويتكون من دور أرضي و16 طابقًا علويًا، كامل التشطيب ومأهول بالسكان، رغم صدور 10 قرارات إزالة بحقه منذ بداية إنشائه، لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن.

تم تشكيل لجنة ثلاثية من حي أول المحلة الكبرى برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية مدير الإدارة الهندسية وأحد المختصين، لمراجعة كافة الأوراق والتحقيقات، والانتقال إلى موقع الحادث لفحص العقار وبيان مدى سلامته الإنشائية.

أسفرت أعمال الفحص عن أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات قانونية متتالية ضد مالك العقار، حيث تم تحرير عدة محاضر منذ بداية الإنشاء، بدأت بمحضر صب لبشة البدروم في يناير 2017، وتوالت المحاضر وقرارات الإزالة مع كل مرحلة بناء، شملت البدروم، والدور الأرضي، والأدوار العلوية حتى الثامن، دون تنفيذ فعلي لأي قرار.

وأكدت اللجنة أن المخالفات موثقة بمحاضر رسمية وقرارات إزالة متتابعة، صادرة خلال عام 2017، إلا أن العقار استمر في التشييد والتشغيل بالمخالفة للقانون.

وجارٍ استكمال الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومحاسبة المسؤولين، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.