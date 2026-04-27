استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء

علقت الدكتورة نهلة عبد الوهاب رئيس قسم البكتيريا في مستشفى جامعة القاهرة، على واقعة ضبط ألبان فاسدة داخل أحد المصانع غير المرخصة لإعادة تدوريها وبيعها في الأسواق بمحافظة أسيوط.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إن عمليات الغش في الألبان تتم عبر إضافة مياه الأكسجين (الهيدروجين بيروكسيد) لإخفاء الطعم الفاسد.

وحذّرت من المخاطر الناتجة عن هذا التصرف، ومنها احتمالية الإصابة بتهتك الأمعاء، أو النزيف الداخلي، قائلة: «الهيدروجين بيروكسيد مادة كيميائية صعبة جدًا وممكن تعمل تهتك في الأمعاء ممكن توصل لمراحل نزيف الأمعاء، والنزيف الداخلي».

وأوضحت أن الضرر في هذه الحالات يُقاس وفق الكميات المستهلكة، وكمية مياه الأكسجين (الهيدروجين بيروكسيد) المستخدمة.

وأضافت أن المصانع غير المرخصة رُبما تستخدم الكلور أو الزهرة أحيانًا الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، لغش الألبان، تحقيقًا لأهداف ربحية.

وأكملت: «كتير أوي بنقول أرجوكم ناخذ الحاجات من الأماكن المعلومة اللي مكتوب عليها تاريخ الصلاحية وموجودة في سوبر ماركت بيبع مرخص».

وأشارت إلى بعض الدلالات التي يجب الانتباه لها عند شراء الألبان، ومنها ألا تكون العبوة منتفخة، مضيفة أنه في حالة شراء الألبان غير المبسترة من البائعين، يجب التأكد من أماكن تخزينها، مضيفة: «لو هاخد من عند بائع اللبن اللي بتغلي تبقي عارفة حاطه في أيه».

وردّت على التساؤلات حول كيف يمكن تحديد مدى فساد الألبان غير المعبأة، وهل أضيفت إليهم مواد ضارة، قائلة: «من شكله بالخبرة، معظم الأمهات اللي بيشتروا لبن سائب بيبقى عارف بياع معين هو بيروح له دائمًا».

ونوّهت إلى ضرورة شراء كميات صغيرة في حالة الألبان غير المعبأة، وغليها لحوالي ربع ساعة، موضحة: «بتشوف شكلها أي، فصل مياه فوق حصل له تخثر، في ريحة منبعثة منه مش كويسة وهو بيغلي».

وأوضحت احتمالية تغيير لون الحليب الفاسد، نظرًا لاستخدام مياه الأكسجين (الهيدروجين بيروكسيد)، قائلة: «الهيدروجين بيروكسيد هيخلي لونه أبيض خالص أبيض غير الطبيعي».

وتطرقت إلى الإسعافات الأولية الضرورية في حالة تناول الألبان الفاسدة، وعلى رأسها منع المصاب من التقيؤ، قائلة: «لو واخد مادة كاوية في اللبن لو تقيأ سيجعل المريء نفسه يحصل فيه تهتك زي المعدة».

ونصحت بإعطاء المصاب بعض المياه الباردة، حتى الوصول لأقرب مستشفى، بجانب مراقبة التنفس، وغيرها، مضيفة: «لو حصل له إسهال شديد أو جفاف لازم نجري به على المستشفى».

وذكرت ضرورة مراقبة تنفس المصاب، والتأكد من عدم شحوب لون بشرته وتحولها للون الأزرق، مضيفة: «مهم أوي نشوف لون العيان محصلوش إن لونه أزرق أو تعب نراقب مجرى التنفس ده أهم حاجة عندنا».

