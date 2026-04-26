هيئة الدواء تبحث مع وزارة التضامن تعزيز التعاون وسلامة المرضى

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق من قيادات الوزارة، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية، وبما يحول دون أي ممارسات عشوائية قد تؤثر سلباً على صحة المرضى.

وأكد الغمراوي، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بتعزيز منظومة الدواء وحماية صحة المواطن، باعتبارها أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف إحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية بكافة صورها، بما يضمن وصول الدواء الآمن والفعال إلى مستحقيه.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالأطر التنظيمية المعتمدة في تداول الأدوية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المرضى، واهمية ان تتم من خلال قنوات مؤسسية منظمة تضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان الدوائي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن عبد الموجود، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في ضبط وتنظيم سوق الدواء وحماية صحة المواطنين، مشيداً بجهودها المستمرة في وضع الأطر الرقابية والتشريعية التي تضمن تداولًا آمناً وفعالًا للمستحضرات الدوائية.

وأكد أن ما تبذله الهيئة من جهود مهنية منضبطة يعكس التزاماً وطنياً راسخاً بضمان صحة المواطن المصري، ويُعد ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة نحو تطوير منظومة الدواء، وتعزيز مفاهيم الأمان الدوائي بما يحقق أعلى مستويات الجودة والسلامة، مؤكدين حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون مع الهيئة.

كما تم استعراض أوجه التعاون بين الجانبين لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول الدواء، بما يضمن استخدام آمن ومنظم يحقق أقصى استفادة ممكنة دون الإضرار بسلامة المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن سلامة المريض تمثل الاولوية القصوي، مع التأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الدواء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، وتكامل أدوارهما في تحقيق هدف مشترك يتمثل في "صحة المواطن أولًا".

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية المستمر على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم سوق الدواء، وتعزيز مفاهيم الاستخدام الرشيد والآمن للمستحضرات الدوائية، وضمان وصول الدواء إلى مستحقيه وفق ضوابط علمية ومهنية تضمن أعلى مستويات الجودة والأمان.